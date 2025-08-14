07:35  14 августа
14 августа 2025, 02:50

Актер Назар Заднепровский рассказал, в каком состоянии его мать

14 августа 2025, 02:50
Фото из открытых источников
Украинский актер рассказал, что его мать болеет. Актриса Зоя Севач страдает от рассеянного склероза

Об этом актер рассказал в "Утро в большом месте", передает RegioNews.

При Назаре Заднепровском, его матери становится все сложнее передвигаться и справляться с домашними делами без помощи. Однако он отметил, что она не полностью лежащая и может сама себя обслужить. Однако ходить она не может.

Актер отметил, что он пытается максимально облегчить ее страдание, не оставляет ее саму на ночь. Он даже переехал для этого, однако не спешит нанимать сиделку.

"Я хочу с ней быть рядом, но когда работа, гастроли - придется кого-то нанимать. Хотя она очень не хочет, она очень против какой-то сиделки", - поделился Заднепровский.

Справка. Обратно Заднепровский — украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный и народный артист Украины. Многим зрителям он знаком по проектам "Слуга народа", "Большие Вуйки", "Домик к счастью" и многие другие.

