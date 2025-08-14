Фото з відкритих джерел

Про це актор розповів у "Ранок у великому місці", передає RegioNews.

За Назара Задніпровського, його матері стає все складніше пересуватися та справлятися з домашніми справами без допомоги. Проте він зазначив, що вона не повністю лежача і може сама себе обслужити. Проте ходити вона не може.

Актор зазначив, що він намагається максимально полегшити її страждання, не залишає її саму на ніч. Він навіть переїхав для цього, однак не квапиться наймати доглядальницю.

"Я хочу з нею бути поруч, але коли робота, гастролі — доведеться когось наймати. Хоча вона дуже не хоче, вона дуже проти якоїсь доглядальниці", - поділився Задніпровський.

Довідка. Назад Задніпровський — український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений та Народний артист України. Багатьом глядачам він знайомий за проєктами "Слуга народу", "Великі Вуйки", "Будиночок на щастя" та багато інших.