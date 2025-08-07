13:34  06 августа
Невеста бывшего вице-премьера Розенко рассказала, какие у нее отношения с его детьми

07 августа 2025, 02:40
Фото из открытых источников
Недавно Павел Розенко рассказал, что он сделал предложение Елене-Кристине Лебедь. Это не первый его брак. С бывшей женой у него двое детей

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Елены-Христины, Лебедь между ней и детьми ее любимого сложились нормальные отношения. Ведущая рассказала, что они действительно виделись и общались.

"Абсолютно цивилизованные и правильные – такие, какими должны быть. Без драм, без пафоса. Мы встречались, общались – как-то ходили вместе в кафе. Но это было не на камеры, не для соцсетей. Ни одного: "Давайте сделаем фото – будет хорошая корреспонденция", - говорит Елена-Христина.

При этом нет ситуаций, когда они звонят по телефону невесте отца. По словам ведущей, у них в разных ситуациях есть заботливый отец.

Напомним, ранее бывший вице-премьер-министр рассказал, что Елена-Христина Лебедь уже несколько лет его невеста. При этом он отметил, что для них формальности не имеют значения. Пара еще не знает, когда будет праздновать свадьбу.

