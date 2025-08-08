19:09  07 августа
08 августа 2025, 03:55

"Больше всего критикуют те, кто не делают вообще ничего": ведущий Никита Добрынин ответил на "упреки" о том, почему не воюет

08 августа 2025, 03:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинцы часто могут критиковать публичных лиц, не служащих в армии. Подобные комментарии получал и ведущий Никита Добрынин. Он решил ответить на эти хейтерские сообщения

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Никита Добрынин рассказал, что, несмотря на то, что война в Украине длится достаточно долго, все еще есть люди, которые спросят: "а чего ты не там?", "а чего ты не этим занимаешься?", "Чего ты помогаешь этим, а не тем?".

По мнению ведущего, больше всего так критикуют именно те люди, которые и сами никоим образом не вовлечены в военное или волонтерское дело. Он назвал таких пользователей соцсетей "бездушными биоботами".

"Уже который год я наблюдаю одно: больше всего критикуют те, кто не делают вообще ничего. Они сидят дома на диване, с сериалом в фоновом режиме, и им ужасно больно, что кто-то не там стоит, не тем делом занят, не в том настроении. И при этом ни разу не задонатили, не помогли, не написали слова поддержки – только "оценочное суждение" относительно чужой жизни. Это, знаете ли, реальные биоботы! Не телеграмм-бот, а реальный с легкими, но без души", – говорит ведущий.

Справка. Никита Добрынин – украинский телеведущий, радиоведущий. С 2017 года он является председателем редакции глянцевого журнала XXL. Многим украинцам он известен шоу "Холостяк". В 2020 году он женился на Дарье Квитовой, которую он выбрал в финале шоу. В 2021 году у пары родился сын Лев. В 2023 году стало известно об их разводе.

шоу-бизнес соцсети
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
