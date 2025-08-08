Фото из открытых источников

Украинцы часто могут критиковать публичных лиц, не служащих в армии. Подобные комментарии получал и ведущий Никита Добрынин. Он решил ответить на эти хейтерские сообщения

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Никита Добрынин рассказал, что, несмотря на то, что война в Украине длится достаточно долго, все еще есть люди, которые спросят: "а чего ты не там?", "а чего ты не этим занимаешься?", "Чего ты помогаешь этим, а не тем?".

По мнению ведущего, больше всего так критикуют именно те люди, которые и сами никоим образом не вовлечены в военное или волонтерское дело. Он назвал таких пользователей соцсетей "бездушными биоботами".

"Уже который год я наблюдаю одно: больше всего критикуют те, кто не делают вообще ничего. Они сидят дома на диване, с сериалом в фоновом режиме, и им ужасно больно, что кто-то не там стоит, не тем делом занят, не в том настроении. И при этом ни разу не задонатили, не помогли, не написали слова поддержки – только "оценочное суждение" относительно чужой жизни. Это, знаете ли, реальные биоботы! Не телеграмм-бот, а реальный с легкими, но без души", – говорит ведущий.

Справка. Никита Добрынин – украинский телеведущий, радиоведущий. С 2017 года он является председателем редакции глянцевого журнала XXL. Многим украинцам он известен шоу "Холостяк". В 2020 году он женился на Дарье Квитовой, которую он выбрал в финале шоу. В 2021 году у пары родился сын Лев. В 2023 году стало известно об их разводе.