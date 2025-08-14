Фото з відкритих джерел

Співачка Наталя Могилевська зустріла своє кохання на початку повномасштабної війни. Він був людиною, який допоміг врятувати її сестру

Про це артистка розповіла в інтерв'ю блогерці, передає RegioNews.

За словами Наталі Могилевської, тоді її сестра була на восьмому місяці вагітності. У неї був такий стан, що вона могла народити в будь-який момент у стресовій ситуації. Тоді співачка познайомилась з її нинішнім обранцем: він був людиною, який допоміг врятувати її сестру, вивезти у спокійне місце.

"Ми познайомилися. І з цієї хвилини не розлучалися. І вже через пів року в нас були діти", - каже артистка.

Нагадаємо, співачка була двічі одружена. Перший її чоловік - бізнесмен Дмитро Чалий. Вони розлучились через рік після весілля, у 2005 році. Уже 2006 року артистка вийшла заміж за підприємця Євгена Долініна. У шлюбі вони були п'ять років.

Зараз артистка живе з коханим на ім'я Валентин. Могилевська розповідала, що чоловік не хоче бути публічним, тому вона не показує його обличчя. На початку повномасштабної війни вони вдочерили двох дітей: це дві сестри Мішель і Софія.