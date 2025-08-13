Фото з відкритих джерел

До стиліста Івана Морозова ходили не лише зірки шоубізнесу, але й політики. За його словами, колись він робив стрижку п'ятому президенту України

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Івана Морозова, колись в його кріслі опинявся Петро Порошенко. Тоді, згадує стиліст, політик просив звичайну чоловічу стрижку. Заплатив Порошенко за це лише 3 гривні. Проте варто зазначити, що ціна пояснюється датою - 2002 або 2003 рік.

"Можу похизуватися, що свого часу до мене приїжджав Петро Порошенко. Він просив звичайну чоловічу стрижку. У нього достатньо важке волосся, у нього ще й кучері. На той момент це коштувало 3 грн 16 коп. Це був 2002 чи 2003 рік", - каже стиліст.

Він додав, що політиків серед його клієнтів було багато. Зокрема, колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун.

Нагадаємо, що Іван Морозов — відомий український стиліст. За свою кар'єру він встиг попрацювати з багатьма зірками. Зокрема, серед них співачка KOLA, акторка Олена Кравець та інші. У 2025 році у Києві він відкрив флагманський слон.