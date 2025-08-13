Фото из открытых источников

Вокруг кулинара Владимира Ярославского нередко много слухов. Однако, по его словам, на самом деле у него практически нет личной жизни

Об этом сообщает "Люкс", передает RegioNews.

Владимир Ярославский признался, что с его графиком сложно думать об отношениях. Он иронически добавил, что вокруг него сейчас едва начинают выживать растения. Он не скрывает, что хотелось бы это изменить.

"Моя ошибка в том, что отношения нужно было строить до 27 лет. Это сугубо мой опыт, который никому не навязываю. Я много начал работать с 32 лет. Я с друзьями вижусь раз в месяц, с родителями - дважды. Эти встречи короткие. Человеку, который будет рядом, будет физически у нас. Мы не выдержим. дни. К нему еще нужно подготовиться. Плюс 3-4 раза обязательно в зал сходить, потому что у меня проблемы со спиной", - рассказал Ярославский.

Справка. Владимир Ярославский – украинский шеф-повар, руководитель и совладелец ресторанов Lucky, Shef's table, соучредитель международной франшизы ресторанов Nai, бренд-шеф магазина Good Wine, соавтор кулинарной книги 100 рецептов на каждый день. Многим украинцам известны благодаря проекту "МестерШеф", где был судьей.