07:29  13 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
07:17  13 августа
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
07:59  13 августа
В Кривом Роге 5-летний мальчик погиб после падения с 9-го этажа
13 августа 2025, 00:50

МастерШеф Ярославский признался, почему у него практически нет личной жизни

13 августа 2025, 00:50
Фото из открытых источников
Вокруг кулинара Владимира Ярославского нередко много слухов. Однако, по его словам, на самом деле у него практически нет личной жизни

Об этом сообщает "Люкс", передает RegioNews.

Владимир Ярославский признался, что с его графиком сложно думать об отношениях. Он иронически добавил, что вокруг него сейчас едва начинают выживать растения. Он не скрывает, что хотелось бы это изменить.

"Моя ошибка в том, что отношения нужно было строить до 27 лет. Это сугубо мой опыт, который никому не навязываю. Я много начал работать с 32 лет. Я с друзьями вижусь раз в месяц, с родителями - дважды. Эти встречи короткие. Человеку, который будет рядом, будет физически у нас. Мы не выдержим. дни. К нему еще нужно подготовиться. Плюс 3-4 раза обязательно в зал сходить, потому что у меня проблемы со спиной", - рассказал Ярославский.

Справка. Владимир Ярославский – украинский шеф-повар, руководитель и совладелец ресторанов Lucky, Shef's table, соучредитель международной франшизы ресторанов Nai, бренд-шеф магазина Good Wine, соавтор кулинарной книги 100 рецептов на каждый день. Многим украинцам известны благодаря проекту "МестерШеф", где был судьей.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
07 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
