07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
07:17  13 серпня
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
07:59  13 серпня
У Кривому Розі 5-річний хлопчик загинув після падіння з 9-го поверху
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2025, 00:50

Зірка МастерШеф Ярославський зізнався, чому в нього практично немає особистого життя

13 серпня 2025, 00:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Навколо кулінара Володимира Ярославського нерідко багато чуток. Проте, за його словами, насправді у нього практично немає особистого життя

Про це повідомляє "Люкс", передає RegioNews.

Володимир Ярославський зізнався, що з його графіком складно думати про стосунки. Він іронічно додав, що навколо нього зараз ледь-ледь починають виживати рослини. Він не приховує, що хотілось би це змінити.

"Моя помилка в тому, що стосунки треба було будувати до 27 років. Це суто мій досвід, який нікому не нав'язую. Я багато почав працювати з 32 років. Я з друзями бачусь раз на місяць, із батьками – двічі. Ці зустрічі короткі. Людині, яка буде поруч, буде фізично складно. Вона не витримає. Мене постійно немає вдома. У нас один випуск МастерШеф знімають три дні. До нього ще треба підготуватися. Плюс 3-4 рази обов'язково в зал сходити, бо в мене проблеми зі спиною", - розповів Ярославський.

Довідка. Володимир Ярославський — український шеф-кухар, керівник і співвласник ресторанів "Lucky", "Shef's table", співзасновник міжнародної франшизи ресторанів "Nai", бренд-шеф магазину "Good Wine", співавтор кулінарної книги "100 рецептів на кожен день". Багатьом українцям відомий завдяки проєкту "МестерШеф", де був суддею.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес МастерШеф
Співак Вельбой розповів, що буде робити, якщо отримає повістку
12 серпня 2025, 20:56
У Потапа та Насті Каменських, як повідомляють, є син, який живе в Іспанії
11 серпня 2025, 12:25
Будинок відомої рестораторки постраждав внаслідок удару росіян
09 серпня 2025, 02:00
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
У Кривому Розі 5-річний хлопчик загинув після падіння з 9-го поверху
13 серпня 2025, 07:59
Президент Румунії планує восени відвідати Київ
13 серпня 2025, 07:50
Наслідки обстрілів Нікопольщини: пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа
13 серпня 2025, 07:47
Майже 900 окупантів і 23 артсистеми: у Генштабі назвали втрати росіян за добу
13 серпня 2025, 07:38
На Дніпропетровщині судитимуть двох правоохоронців, які вимагали хабарі на блокпості
13 серпня 2025, 07:34
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
13 серпня 2025, 07:29
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
13 серпня 2025, 07:17
Зеленський, Трамп і Венс зустрінуться онлайн: про що говоритимуть
13 серпня 2025, 07:15
Леся Нікітюк розповіла, чому обрала Володимира Дантеса
13 серпня 2025, 01:50
Відомий стиліст розповів, як робив стрижку Петру Порошенку
13 серпня 2025, 01:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »