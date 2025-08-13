Фото з відкритих джерел

Навколо кулінара Володимира Ярославського нерідко багато чуток. Проте, за його словами, насправді у нього практично немає особистого життя

Про це повідомляє "Люкс", передає RegioNews.

Володимир Ярославський зізнався, що з його графіком складно думати про стосунки. Він іронічно додав, що навколо нього зараз ледь-ледь починають виживати рослини. Він не приховує, що хотілось би це змінити.

"Моя помилка в тому, що стосунки треба було будувати до 27 років. Це суто мій досвід, який нікому не нав'язую. Я багато почав працювати з 32 років. Я з друзями бачусь раз на місяць, із батьками – двічі. Ці зустрічі короткі. Людині, яка буде поруч, буде фізично складно. Вона не витримає. Мене постійно немає вдома. У нас один випуск МастерШеф знімають три дні. До нього ще треба підготуватися. Плюс 3-4 рази обов'язково в зал сходити, бо в мене проблеми зі спиною", - розповів Ярославський.

Довідка. Володимир Ярославський — український шеф-кухар, керівник і співвласник ресторанів "Lucky", "Shef's table", співзасновник міжнародної франшизи ресторанів "Nai", бренд-шеф магазину "Good Wine", співавтор кулінарної книги "100 рецептів на кожен день". Багатьом українцям відомий завдяки проєкту "МестерШеф", де був суддею.