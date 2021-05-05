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05 мая 2021, 21:29 1727

На Луганщине боевики совершили ракетный удар по гражданскому сектору

05 мая 2021, 21:29 1727
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Вблизи Попасной Луганской области пророссийские боевики обстреляли управляемой противотанковой ракетой гражданский сектор, в результате которого возник локальный пожар.

Об этом в Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка "Север", передает RegioNews.

Отмечается, что возгорание могло разрушить объекты критической инфраструктуры.

К счастью, среди гражданского населения никто не пострадал. В настоящее время пожар локализован военнослужащими одной из механизированных бригад", - говорится в сообщении.

Об обстреле украинские военные сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону общего центра контроля и координации прекращении огня.

На зображенні може бути: просто неба

Напомним, в Донецкой области оккупационные войска обстреляли COVID-больницу.

Позже полиция квалифицировала обстрел оккупантами больницы для COVID-больных в Донецкой области как теракт, было открыто уголовное производство.

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