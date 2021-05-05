На Луганщине боевики совершили ракетный удар по гражданскому сектору
Вблизи Попасной Луганской области пророссийские боевики обстреляли управляемой противотанковой ракетой гражданский сектор, в результате которого возник локальный пожар.
Об этом в Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка "Север", передает RegioNews.
Отмечается, что возгорание могло разрушить объекты критической инфраструктуры.
К счастью, среди гражданского населения никто не пострадал. В настоящее время пожар локализован военнослужащими одной из механизированных бригад", - говорится в сообщении.
Об обстреле украинские военные сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону общего центра контроля и координации прекращении огня.
Напомним, в Донецкой области оккупационные войска обстреляли COVID-больницу.
Позже полиция квалифицировала обстрел оккупантами больницы для COVID-больных в Донецкой области как теракт, было открыто уголовное производство.