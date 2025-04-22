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22 апреля 2025, 18:55

Папа Римский тайно донатил деньги украинским военным

22 апреля 2025, 18:55
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фото: иллюстративное
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Папа Римский Франциск передал свои личные деньги на дрон для 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр»

Об этом в Facebook сообщил украинский историк Александр Зинченко, передает RegioNews.

"Не стало Папы Франциска. Теперь я могу открыть тайну: деньги на два мавика для 93-й бригады Холодный Яр в декабре 2023 передал Папа. Творит добро!", – написал он.

Впоследствии, в другом сообщении, он шире описал эту историю.

"Здесь меня спрашивают, шутка ли о мавиках, купленных на деньги Папы Франциска? Нет, не шутка. В декабре 2023 года мы традиционно собирали для наших подопечных из 93-й бригады Холодный Яр. Сбор шел тяжело. Мне позвонила доверенное лицо Папы и предложила помощь. Это было сделано из ведома и благословения Папы Франциска на условиях конфиденциальности до определенного момента. Это были его деньги. Не Ватикана", – добавил историк.

Напомним, в понедельник, 21 апреля, ушел из жизни Папа Римский Франциск. Ему было 88 лет.

Как сообщалось, в конце марта Папа Римский появился на публике после нескольких недель болезни и упомянул об Украине.

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