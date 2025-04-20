Крым наш 2.0. Почему так активно стали говорить о признании Крыма российским

Последние несколько дней разные СМИ и разного уровня политики и эксперты очень много говорят о возможности признания Крыма российским. Что за этим стоит?

Последние несколько дней разные СМИ и разного уровня политики и эксперты очень много говорят о возможности признания Крыма российским. Что за этим стоит?

иллюстративная фотография: krymr.org

1. Все, что можно понять о мирных предложениях от США, де-факто, сводится к плану Келлога (разграничение по линии фронта, не вступление в НАТО), а в обмен на это с россиян частично снимаются какие-то санкции.

2. Парижская встреча требовалась, ведь без европейцев невозможно снятие санкций в принципе. Кроме того, без европейцев США даже теоретически не могут пойти на единоличное признание аннексированных территорий.

3. Все происходящее во многом сводится к поиску формулы квазипризнания этих территорий (например, Украина отказывается от военного пути возвращения этих территорий). Сейчас выглядит очень сомнительно, что Путина это удовлетворит. Но он явно попытается еще чуть-чуть потянуть время.

4. Здесь следует отдельно обратить внимание на переговоры ЕС-США или шире о треугольнике ЕС - США - Украине. Сейчас европейцам удивительно было бы пойти на уступки, не увязав их с решением своих вопросов (пошлины, сохранение зонтика безопасности НАТО и решение украинского вопроса). Поэтому представить себе, что ЕС может сейчас дать слабость малореалистично.

5. На этом фоне интересно следить за движениями российских властей, демонстрирующих будто готовность к возвращению иностранных компаний на свои рынки и Путин даже поручил правительству разработать правила такого возвращения. Здесь, похоже, расчет россиян состоит в том, что они готовы демонстрировать, что даже в случае провала переговоров, Россия открыта для западных инвесторов (прежде всего американских). И здесь, очевидно, игра россиян состоит в том, чтобы оставить место для возобновления экономического сотрудничества с США, даже во время летнего контрнаступления.

Но мы должны понимать: игра Путина – это игра на разделение украинского вопроса и всех других в отношениях с США.

Повторю то, что говорил раньше. Достоверность результативного завершения этого раунда переговоров есть, но она малореалистичная. Осталось ждать недолго.