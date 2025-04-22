В Одессе работника ТЦК будут судить за хулиганство

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В Одессе полицейские сообщили о подозрении в хулиганстве военнослужащим ТЦК и СП и двум членам общественной организации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

"Правонарушители выбивали двери квартиры, дебоширили и избивали гражданина, когда тот вышел к ним. Во время столкновения один из фигурантов, предварительно, из травматического оружия произвел несколько выстрелов. К счастью, никто не пострадал", – сообщили в полиции.

Хулиганами оказались местные жители 31, 22 и 20 лет. Один из них – военнослужащий Территориального центра комплектования и социальной поддержки, двое – члены общественной организации.

На основании собранных доказательств фигурантам поставлено в известность о подозрении по ч. 296 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе бизнесмен обещал закрыть уголовное производство за 130 тысяч долларов.