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В СМИ сообщают, что США действительно рассматривают вариант предложить признать Крым российским. У Украины позиция другая

Об этом сообщает The Washington Post, передает RegioNews.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что США планируют уже 23 апреля на переговорах в Лондоне между Украиной, Францией и Великобританией предложить заморозить в Украине линию фронта. При этом аннексированный Крым США могут предложить признать российским.

Также, по словам источников, американское предложение содержит упразднение санкций против РФ. Однако только в том случае, если РФ прекратит боевые действия.

"Европейские и даже украинские чиновники частно признают, что Киев вряд ли возобновит контроль над оккупированными Россией территориями в ближайшее время. В лучшем случае они надеются замедлить спешку с заключением любого соглашения, которое позволит Москве удержать завоеванные земли и выйти из-под санкций, не получив предварительно значительных выгод для Украины", -- пишут в The Washington Post.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге прокомментировал такие месседжи в мировых медиа. По его словам, Украина не будет признавать юридически российскую оккупацию Крыма. Ведь это вне нашей Конституции. Крым – это территория народа Украины. При этом он добавил, что нужно давить на Россию, в частности со стороны США.

"12-й год воюем, это уже ответ, можно ли с Россией договориться в целом? Это риторический вопрос. Можно ли договориться с Россией быстро? Нет. Без давления – невозможно" – сказал президент.

Напомним, ранее сообщалось, что США хотят посадить РФ и Украину за стол переговоров на этой неделе. В случае, если этого не произойдет, американская сторона может выйти из переговоров.