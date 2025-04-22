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22 апреля 2025, 19:10

В течение суток РФ запустила по Украине более 70 дронов и 130 КАБов

22 апреля 2025, 19:10
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В течение суток РФ атаковала Украину 77 ударными БпЛА, которые запустила из Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска. ПВО приземлила 38 вражеских дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 18:00 военные подтвердили сбитие 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере, Юге и в центре Украины.

"31 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение текущих суток оккупанты выпустили по территории Украины более 130 управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоэтажку в Запорожье. В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Черкасская область и Запорожье.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 22 апреля войска РФ атаковали Украину 54-ю ударными дронами типа Shahed, а также беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО сбила 38 дронов.

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