Прежде чем хвататься за валерьянку из-за очередных "вбросов" в западной прессе – вспомните историю с "долгами Украины"

Прежде чем хвататься за валерьянку из-за очередных "вбросов" в западной прессе – вспомните историю с "долгами Украины"

иллюстративное фото: pixabay

Сначала рисовали – 500 млрд "долга" и требовали "подписать за 2 часа". Пошли в эротическое путешествие.

Затем – 350. Пошли в эротическое путешествие.

Далее – 120. Пошли в эротическое путешествие.

Потом и это куда-то исчезло.

То же касается спама о "давлении на Украину", "нейтральном статусе ЗАЭС", "российском Крыме" и другой дипломатической лабуде. "Давочка" не выросла.

Все, что сейчас льется в "честных и неподкупных СМИ" – это не сила, а демонстрация бессилия.

Без учета позиции Европы и Украины это все виртуальные влажные фантазии для прикрытия пустоты.

Что действительно важно? Производство оружия.

Ракеты на 2-3 тысяч км и другого оружия. Чем больше у нас будет оружия, тем меньше будут об Украине таким тоном говорить даже "анонимные источники".