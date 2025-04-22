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22 апреля 2025, 04:41

Политическая слабость прикрывается вбросами об Украине

22 апреля 2025, 04:41
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Прежде чем хвататься за валерьянку из-за очередных "вбросов" в западной прессе – вспомните историю с "долгами Украины"
Прежде чем хвататься за валерьянку из-за очередных "вбросов" в западной прессе – вспомните историю с "долгами Украины"
иллюстративное фото: pixabay
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Сначала рисовали – 500 млрд "долга" и требовали "подписать за 2 часа". Пошли в эротическое путешествие.

Затем – 350. Пошли в эротическое путешествие.

Далее – 120. Пошли в эротическое путешествие.

Потом и это куда-то исчезло.

То же касается спама о "давлении на Украину", "нейтральном статусе ЗАЭС", "российском Крыме" и другой дипломатической лабуде. "Давочка" не выросла.

Все, что сейчас льется в "честных и неподкупных СМИ" – это не сила, а демонстрация бессилия.

Без учета позиции Европы и Украины это все виртуальные влажные фантазии для прикрытия пустоты.

Что действительно важно? Производство оружия.

Ракеты на 2-3 тысяч км и другого оружия. Чем больше у нас будет оружия, тем меньше будут об Украине таким тоном говорить даже "анонимные источники".

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Украина война пресса информация вбросы производство оружия
 
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