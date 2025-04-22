В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на этой неделе

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На этой неделе в Украине ожидается преимущественно теплая и сухая погода, температура поднимется до +26°

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает RegioNews.

По ее словам, в стране в ближайшие дни будет преобладать теплая погода без осадков. Однако определенная нестабильность возможна в юго-восточной части и некоторых западных областях, что может привести к кратковременным дождям с отдельными грозами в дневное время.

Температурные показатели будут оставаться стабильными: ночью от 8 до 13° практически по всей территории Украины, а днем от 21 до 26° тепла.



Несколько прохладнее ожидается на побережье морей за счет акватории моря, в юго-восточной части может быть кое-где больше облачности и локальные дожди. Поэтому дневные температурные максимумы могут быть ниже и в Карпатском регионе.

Напомним, 22-24 апреля в Киеве и Киевской области удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По прогнозам синоптиков, нынешняя весна будет теплее климатической нормы, но ее особенностью может стать меньшее количество осадков.