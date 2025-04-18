Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?

Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса

Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса

иллюстративное фото: из открытых источников

Журналист в учебнике истории

Издательство "Ранок" издало учебник истории Украины для 11 класса. Авторов в этом учебнике было указано трое, первым из которых – за алфавитом – шел журналист и видеоблогер Аким Галимов. Именно этот факт, а также связанные с ним нюансы нового учебника и вызвали бурное обсуждение в обществе, по крайней мере, в соцсетях.

Не ушел от этого обсуждения и сам Галимов, заявив на своей Facebook-странице, что против него началась "масштабная спланированная и очевидно заказная информационная атака". Хотя, конечно, авторов плана и заказчиков он не назвал. В общем, такая реакция была вполне прогнозируемой, хотя и перешла определенные рамки приличия – все-таки винить всех, кому не нравится твоя позиция, в заказности – это моветон для приличного общества.

Фото: издательство "Ранок"

Хотя Галимов действительно мог напороться на заказную атаку с использованием схожих манипуляционных технологий. Скажем, оппоненты журналиста могли использовать против него несколько фактов биографии – скажем, образование. Нет, не отсутствие профильного, исторического образования, об этом речь пойдет ниже – а то, что Аким Галимов окончил севастопольский филиал Московского государственного университета. Ни для кого не секрет, что Россия финансировала все эти учебные заведения не из большой любви для жителей Крымского полуострова, а для продвижения своих нарративов и подготовки молодежи для прихода "русского мира".

Кроме того, Галимову можно вспомнить и работу на телеканале "Интер", который в разные периоды своего существования был зависим от пророссийских политических сил. Впрочем, подобные аргументы в дискуссиях практически не использовались. Что же возмутило общество и специалистов в новом учебнике истории?

Автор или нет?

Во-первых, неочевидная для обывателей, но важная для историков особенность – указание Акима Галимова среди авторов учебника. Профессиональный историк Геннадий Ефименко, комментируя скандальный проект, даже предположил, что это – "подлог". В комментарии для RegioNews господин Ефименко объяснил, что он имел в виду.

Журналист и видеоблогер Аким Галимов. Фото: из открытых источников

Дело в том, что, как выяснилось после анализа учебника, и сам Галимов этого не опровергал, наоборот, признал – этот журналист/блогер лишь предоставил для использования свои видеоработы на историческую тематику. Видео были залиты на образовательном портале izzi.digital (по крайней мере, там они открываются по QR-коду). На этом участие Акима Галимова в работе над учебным изданием завершилось – однако его указали как одного из авторов.

"Некорректность в том, что собственно он не автор учебника. То есть не делал для него не только текста, но и видео, которые – по его же словам, – просто взяты из проекта "Реальная история" и залиты на отдельную платформу. Ефименко.

Проблема достоверности информации

Кроме того, видеоработы журналиста – это не проверяемые и рецензируемые работы ученого. Фактически учебник предоставляет школьникам неверифицированную информацию, созданную не Министерством образования, а посторонним лицом.

Геннадий Ефименко подчеркнул в комментарии RegioNews: "Да, эти материалы не верифицированы. Хотя автор текста учебника, то есть Александр Гисем, формально – кандидат исторических наук, может заявить, что он их верифицировал. Беда в том, что в текстах самого Гисема порой ошибок и выдумок больше, чем в Галимова. В частности, в учебнике по истории Украины для 10 класса:

упоминание как о факте мифа о расстрелянном съезде кобзарей;

переселение в деревни после голодомора как причины русскоязычному Востоку Украины (еще вымысел о переселении немцев из-за пределов УССР);

цитирование вымышленной "инструкции Троцкого" как реального источника;

взятие с потолка цифр потерь от голода 1921-1923 гг. и т.д.".

Современность и (возможная) заангажированность

Еще одной проблемой, по мнению тех, кто подверг критике учебник, является освещение событий последних лет, то есть таких, которые произошли или до сих пор происходят (как полномасштабная война России против Украины). По мнению многочисленных критиков – достаточно тенденциозное освещение.

Фото: из открытых источников

Скажем, в разделе о событиях после 2019 много внимания, вплоть до нескольких иллюстраций, уделяется проекту "Большое строительство" Владимира Зеленского, но не упоминается о ситуации с подготовкой к российскому вторжению, в частности, опровержение западных предупреждений о предстоящей войне украинскими властями.

Также украинцев возмутило то, что деятельность двух последних президентов представлена в учебнике с заметной симпатией к нынешнему главе государства, где соответствующий раздел даже указан как "Реформаторская деятельность", тогда как его предшественника, например, не упомянули в контексте создания ВЦУ и получения томоса об автокефалии, что отмечал даже Вселенский Патриарх Варфоломей.

Фото: EPA/UPG

Есть даже претензия к фотографиям обоих президентов – там Петр Порошенко показан во время инаугурации с булавой, что критики учебника расценили как намек по прозвищу "седовласый гетман", подчеркнув, что в качестве иллюстрации к деятельности пятого президента корректнее было продемонстрировать процесс открытия границы с ЕС в день объявления безвизового режима для Украины.

Словом, вопросов по освещению событий последнего исторического периода достаточно много. RegioNews поинтересовался у историка Геннадия Ефименко – целесообразно ли в учебниках так подробно освещать фактически события, многие из которых еще не получили своего логического завершения и окончательной оценки специалистов.

"Изучать современность стоит, но, на мой взгляд, не в курсе истории. Потому что это еще не история, это незавершенные события. Понятно, что в директивном (по программе) курсе, за который дети получают баллы, скорее всего, будет однобокое освещение событий", - объяснил Ефименко.

Что, как видим, инновационным учебником для выпускного класса украинской школы недовольны как обычные обыватели, так и специалисты. А сам факт включения в список авторов человека, не имеющего никакого отношения к исторической науке, и чьи видеоработы скорее работами публициста, чем профессионального историка, не может не беспокоить, учитывая и без того невысокий уровень отечественного школьного образования.