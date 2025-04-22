В Белой Церкви утонула 15-летняя девушка

фото: Нацполиция

Трагедия произошла в понедельник, 21 апреля, в городе Белая Церковь. Тело ребенка спасатели достали из реки Рось

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

По данным следствия, несчастный случай произошел около 16:40 вблизи центрального моста в реке Рось. Оказалось, что четверо подруг во время отдыха прыгали с камней в воду и купались в неположенном для этого месте.

"Одна из них, а именно 15-летняя девушка внезапно исчезла под водой. Впоследствии работники спасательной станции достали девушку на поверхность, которая, к сожалению, признаков жизни не подавала", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Винницкой области в водоеме обнаружили тело 46-летнего мужчины.