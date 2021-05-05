Катастрофа самолета Ан-26: трех подозреваемых отпустили под домашний арест

Новым фигурантам дела смертельной авиакатастрофы под Харьковом избрали меру пресечения

Новым фигурантам дела смертельной авиакатастрофы под Харьковом избрали меру пресечения

Фото: ГСЧС

Печерский районный суд города Киева отпустил под домашний арест бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского и еще двух военных, которые фигурируют в деле крушения самолета Ан-26.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Ольгу Чиканову, передает RegioNews.

По ее словам, соответствующее решение суд принял 3 мая. Экс-директор университета, заместитель командира воинской части в Чугуеве и заместитель командира по летной подготовке будут находиться под ночным домашним арестом.

Досудебное расследование пока продолжается, всего в этом деле шестеро подозреваемых.

Напомним, 25 сентября 2020 года под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решение с АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия.

30 апреля 2021 года собщалось, что расследование катастрофы самолета Ан-26 вышел на финишную прямую, подозрения вручили депутату и двум военным.