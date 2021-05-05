08:59  05 мая
В Украине резкий спад заболеваемости COVID-19: что известно
11:42  05 мая
Госпогранслужба готова к введению паспортов вакцинации
08:11  05 мая
Сутки в ООС: зафиксировано 6 новых нарушений режима " тишины"
UA | RU
UA | RU
05 мая 2021, 14:37 219

Катастрофа самолета Ан-26: трех подозреваемых отпустили под домашний арест

05 мая 2021, 14:37 219
Читайте також українською мовою
Новым фигурантам дела смертельной авиакатастрофы под Харьковом избрали меру пресечения
Новым фигурантам дела смертельной авиакатастрофы под Харьковом избрали меру пресечения
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Печерский районный суд города Киева отпустил под домашний арест бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского и еще двух военных, которые фигурируют в деле крушения самолета Ан-26.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Ольгу Чиканову, передает RegioNews.

По ее словам, соответствующее решение суд принял 3 мая. Экс-директор университета, заместитель командира воинской части в Чугуеве и заместитель командира по летной подготовке будут находиться под ночным домашним арестом.

Досудебное расследование пока продолжается, всего в этом деле шестеро подозреваемых.

Напомним, 25 сентября 2020 года под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решение с АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия.

30 апреля 2021 года собщалось, что расследование катастрофы самолета Ан-26 вышел на финишную прямую, подозрения вручили депутату и двум военным.

АН-26 Харьков авария расследование суд домашний арест

Харьковская "Евросолидарность" инициирует собрание для согласования единого кандидата на выборы 31 октября
05 мая 2021, 13:35
Экс-чиновника "Укроборонпрома" разоблачили на хищении военного оборудования на полмиллиона
05 мая 2021, 13:09
Арест "трубы Медведчука": в НАБУ завершили расследование
05 мая 2021, 11:54
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua