Сколько людей до сих пор остаются в Покровске
В Покровске Донецкой области до сих пор остается более 2 тысяч человек
Об этом сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает RegioNews.
Как отмечается, ситуация в городе критическая.
"Оккупанты трещат жилые кварталы авиабомбами, каждый день здесь - новые руины. Несмотря на опасность, в Покровске до сих пор остаются более двух тысяч человек. После разрушения домов многие обращаются в полицию с просьбой об эвакуации", - говорится в сообщении.
Правоохранители вместе с волонтерами каждый день прорываются в Покровск, чтобы вывезти тех, кто наконец-то решился на эвакуацию.
К началу полномасштабного российского вторжения в Покровске жили более 60 тысяч человек.
Напомним, ранее пограничники показали, как бьют по оккупантам Донецкой области.