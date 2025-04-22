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22 апреля 2025, 20:20

Сколько людей до сих пор остаются в Покровске

22 апреля 2025, 20:20
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фото: иллюстративное
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В Покровске Донецкой области до сих пор остается более 2 тысяч человек

Об этом сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Как отмечается, ситуация в городе критическая.

"Оккупанты трещат жилые кварталы авиабомбами, каждый день здесь - новые руины. Несмотря на опасность, в Покровске до сих пор остаются более двух тысяч человек. После разрушения домов многие обращаются в полицию с просьбой об эвакуации", - говорится в сообщении.

Правоохранители вместе с волонтерами каждый день прорываются в Покровск, чтобы вывезти тех, кто наконец-то решился на эвакуацию.

К началу полномасштабного российского вторжения в Покровске жили более 60 тысяч человек.

Напомним, ранее пограничники показали, как бьют по оккупантам Донецкой области.

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