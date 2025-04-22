07:05  22 апреля
В Белой Церкви утонула 15-летняя девушка
05:02  22 апреля
Житель Закарпатья пытался нелегально завезти в Украину "чужие" $40 тысяч
02:53  22 апреля
Мать была нетрезвой: во Львовской области 4-летняя девочка выпала из окна
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
22 апреля 2025, 06:51

Мир без мира: Украине предлагают уступки, которые не устраивают никого

22 апреля 2025, 06:51
Читайте також українською мовою
Переговорный тупик. Если WSJ не ошибается и мирное предложение США – это признание Крыма российским и американский протекторат над ЗАЭС, никакого мирного соглашения не будет
Переговорный тупик. Если WSJ не ошибается и мирное предложение США – это признание Крыма российским и американский протекторат над ЗАЭС, никакого мирного соглашения не будет
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Относительно признания Крыма – на это вряд ли пойдет Киев. Если Энергодар – территория под управлением США – на это не пойдет РФ. Это сделка без сделки, где все потом будут виноваты.

А теперь чуть-чуть о том, что будет потом, если этот сценарий будет реальным.

1. Для нас очень важно не разыграть сцену обиженного. Обижаться в политике имеет право только очень сильный.

2. Соглашение о наших недрах придется подписывать, ибо без нее у нас 100% не будет поддержки США. С этим соглашением поддержка не 100%, но остается.

3. Завершение этих переговоров предполагает, что для нас наиболее важными становятся переговоры США-ЕС. Я об этом неоднократно писал и сейчас только повторю: наша главная задача удержаться в политическом и периметре безопасности ЕС. Отмечу отдельно: США вынуждены будут вести эти переговоры (в отличие от нашей войны выйти из этих переговоров США не могут), ведь это ключевая точка противостояния с Китаем.

Относительно войны, следующее переговорное окно откроется только после окончания летней военной кампании.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война США переговоры
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
На Херсонщине из-за вражеских обстрелов погиб один человек, семеро ранены
22 апреля 2025, 09:21
Россияне за сутки более 550 раз атаковали Запорожскую область
22 апреля 2025, 09:11
РФ атаковала Сумщину: 114 взрывов, повреждено жилье, есть пострадавший
22 апреля 2025, 09:08
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 22 апреля
22 апреля 2025, 08:45
В Киевской области горело админздание и СТО
22 апреля 2025, 08:40
Российские войска ночью атаковали Никопольщину дронами-камикадзе
22 апреля 2025, 08:19
"Билет за границу" за $11 тысяч: на Харьковщине разоблачили схему уклонения от мобилизации
22 апреля 2025, 08:12
В Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
22 апреля 2025, 07:50
В Черном море находится один российский носитель "Калибров"
22 апреля 2025, 07:38
В Сумской области россияне сбросили авиабомбы на Белополье
22 апреля 2025, 07:33
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »