Мир без мира: Украине предлагают уступки, которые не устраивают никого

Переговорный тупик. Если WSJ не ошибается и мирное предложение США – это признание Крыма российским и американский протекторат над ЗАЭС, никакого мирного соглашения не будет

Переговорный тупик. Если WSJ не ошибается и мирное предложение США – это признание Крыма российским и американский протекторат над ЗАЭС, никакого мирного соглашения не будет

фото: из открытых источников

Относительно признания Крыма – на это вряд ли пойдет Киев. Если Энергодар – территория под управлением США – на это не пойдет РФ. Это сделка без сделки, где все потом будут виноваты. А теперь чуть-чуть о том, что будет потом, если этот сценарий будет реальным. 1. Для нас очень важно не разыграть сцену обиженного. Обижаться в политике имеет право только очень сильный. 2. Соглашение о наших недрах придется подписывать, ибо без нее у нас 100% не будет поддержки США. С этим соглашением поддержка не 100%, но остается. 3. Завершение этих переговоров предполагает, что для нас наиболее важными становятся переговоры США-ЕС. Я об этом неоднократно писал и сейчас только повторю: наша главная задача удержаться в политическом и периметре безопасности ЕС. Отмечу отдельно: США вынуждены будут вести эти переговоры (в отличие от нашей войны выйти из этих переговоров США не могут), ведь это ключевая точка противостояния с Китаем. Относительно войны, следующее переговорное окно откроется только после окончания летней военной кампании.

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