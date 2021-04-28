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28 апреля 2021, 19:39 9

В Черниговской области проведут учения резервистов

28 апреля 2021, 19:39 9
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Базовые лагеря будут размещены в пяти районах области
Базовые лагеря будут размещены в пяти районах области
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На территории Черниговской области состоятся масштабные учения по територальнои обороне, в которых примут участие более 2 тысяч военнообязанных.

Об этом во время брифинга сообщила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко, передает Regionews.

На собрание будет привлечено около двух тысяч военнообязанных оперативного резерва второй очереди и резервисты 119-й отдельной бригады территориальной обороны оперативного командования "Север", - заявила Коваленко.

Она добавила, что проведение учений запланировано на период с 12 по 26 мая. Базовые лагеря будут размещены во всех пяти районах области и в городе Чернигове.

Во время собрания резервисты отработают навыки по охране объектов инфраструктуры и органов власти, а также поддержания общественного порядка. Кроме того, проверят работу систем связи.

Напомним, 6 апреля в приграничных районах юга Украины объявили сборы теробороны, резервистов будут готовить к защите государственной границы.

Также сообщалось, что СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине возле границы с Россией.

Также в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.

Черниговская область тероборона ВСУ ОГА военные

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