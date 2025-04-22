Фото: ГСЧС

Во Львовской области произошел пожар в жилом доме. На месте инцидента нашли человека, но спасти жизнь не удалось

Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 21 апреля в 18:38 в городе Стрые. Пожар возник в кирпичном жилом доме, покрытом жестью, размером 6×12 метров. Когда спасатели прибыли по адресу, из окон шел густой черный дым.

Во время разведки в задымленном доме спасатели нашли потерявшего сознание. Его вынесли на свежий воздух и делали ему сердечно-легочную реанимацию.

Напомним, ранее в Киевской области из-за пожаров сухой травы погибли люди. В частности, в Бориспольском районе произошел пожар травяного настила, а во время тушения обнаружили погибшего мужчину. В Фастовском районе пожар начался с растительности, а перешел на хозяйственные постройки — на месте инцидента обнаружили погибшего человека.