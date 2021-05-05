Арест "трубы Медведчука": в НАБУ завершили расследование

Следствие установило, что эксперт сознательно изложила выводы в интересах частного субъекта хозяйствования

Следствие установило, что эксперт сознательно изложила выводы в интересах частного субъекта хозяйствования

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НАБУ и САП завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которой суд отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" за государством.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Подозреваемая составила заведомо недостоверный вывод, что стал основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ровенской области, который в августе 2017 года отказал в признании права собственности на части нефтепродуктопроводов "Самара – Западное направление" за государством", - говорится в сообщении.

Детективы установили, что эксперт сознательно изложила выводы в интересах частного субъекта хозяйствования. Таким образом ООО "Прикарпатзападтранс" на основании судебного решения, которое базировалось на заведомо ложном заключении эксперта, безосновательно получило в собственность часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которое имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение.

1 мая подозреваемой открыли материалы следствия для ознакомления. Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 УК Украины (Злоупотребление служебными полномочиями как лицом, предоставляющим услуги эксперта и в составлении ложного заключения эксперта в суде). Ей сообщили о подозрении еще в феврале.

Как известно, 24 февраля суд наложил арест на "трубу Медведчука", ее передадут под контроль государства. Следствие расследует уголовное дело по факту незаконного вывода нефтепровода из государственной собственности.

Ранее, 19 февраля, решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся в расследовании СБУ по финансированию терроризма.

20 февраля президент Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко.