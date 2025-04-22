Войска РФ атаковали Днепропетровщину КАБами и дронами: есть потерпевшие

фото: Сергей Лысак

В течение суток, 22 апреля, российские оккупанты атаковали два района Днепропетровщины. В результате обстрелов есть пострадавшие и разрушения

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

На Синельниковщине захватчики ударили КАБами и дронами-камикадзе по Новопавловской и Межевской общинам. В общей сложности там разрушены два частных дома, еще 13 – изуродованы. В одном из домов произошло возгорание, которое погасили. Также разбито авто.

"Из-за этого пострадали двое мужчин 65 и 85 лет. Им оказывают необходимую помощь", – проинформировал глава Днепропетровской ОВА.

На Никопольщине под обстрелы попали райцентр, Мировская, Марганецкая и Покровская общины. Туда враг направил БпЛА и тяжелую артиллерию. К счастью, люди не пострадали. Из-за вражеских ударов повреждены инфраструктура, админздание, предприятие, жилой дом и автомобиль.

Напомним, количество пострадавших от удара россиян по Запорожью выросло до 38 человек. Среди раненых - семеро детей.

Также сегодня российские террористы атаковали дроном ритуальную процессию на территории больницы в центре Херсона. Ранения получили шесть человек.