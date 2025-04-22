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22 апреля 2025, 18:54

Туман, грозы и тепло: какой будет погода в разных областях Украины в среду, 23 апреля

22 апреля 2025, 18:54
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Синоптики поделились прогнозом погоды на 23 апреля. Температура воздуха в большинстве областей будет достаточно высока

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В среду, 23 апреля, в Украине будет повышено атмосферное давление. Также над нашей страной по-прежнему находится теплая воздушная масса. Для большинства областей актуален высокий уровень пожарной опасности – следует быть бдительными.

Синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность. В большинстве западных областей, днем и в юго-восточной части страны кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории - осадков не предполагается. Ночью и утром в большинстве южных и восточных областей местами туман.

Температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов тепла, а днем – от 21 до 26 градусов тепла. В западных областях и на побережье морей днем от 17 до 22 градусов выше нуля.

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 9 до 14 градусов тепла. Днем – от 21 до 26 градусов выше нуля. В столице ночью от 11 до 13 градусов тепла, а днем – от 23 до 25 с отметкой плюс.

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