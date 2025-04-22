В Винницкой области заместитель командира незаконно насчитал 4,8 миллиона зарплаты
Правоохранители в Винницкой области разоблачили заместителя командира части. Он незаконно начислял военным, не выполнявшим боевые задания, "боевые" выплаты
Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что в Винницкой области чиновник одной из воинских частей выдал справки 35 военным о якобы их участии в боевых действиях. При этом в этот период они выполняли задачи на территории Киевской области.
Однако на основании этих документов были незаконно начислены дополнительные вознаграждения от 30 до 100 тысяч гривен. В результате этого бюджета нанесли 4,8 миллиона гривен ущерба.
Заместителю командира за это грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее разоблачили командира воинской части в Донецкой области и его подчиненного. Они начисляли "боевые" выплаты военным, которые вместо боевых задач строили здание заместителю командира.