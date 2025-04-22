Россияне обстреляли центр Херсона: ранен 6-летний ребенок

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Сегодня, 22 апреля, в результате российских обстрелов в Центральном районе Херсона пострадала 6-летняя девочка. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"У 6-летней девочки - взрывная и черепно-мозговая травмы, а также контузия. Сейчас она - под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские террористы атаковали дроном ритуальную процессию на территории больницы в центре Херсона. Ранения получили шесть человек.