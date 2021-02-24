Черкасчина - первая область в Украине, которая уже получила вакцину - Скичко

Старт вакцинации запланировали на 13:00

Старт вакцинации запланировали на 13:00

Фото: Facebook

Глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко заявил, что уже доставили 16,200 доз вакцины AstraZeneca (Covishield) и сегодня в области должны начать вакцинацию.

Об этом Скичко сообщил Facebook, передает RegioNews.

В этот момент получаем 16200 доз вакцины Oxford/AstraZeneca. Она разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca ... К I этапу мы готовы на все 100% - за это время более 7 тыс. медиков получат защиту от ковиду”, - сообщил Александр Скичко.

По его словам, первым вакцинируют врача-мужчину. Как известно, в Житомирской больнице планируют начать вакцинацию тоже с врача-мужчины.

Как сообщалось, вчера в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Также в Минздраве говорят, что всего 38% врачей в Украине хотят вакцинироваться от COVID-19. Вакцинация начнется уже 24 февраля.