Черкасчина - первая область в Украине, которая уже получила вакцину - Скичко
Глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко заявил, что уже доставили 16,200 доз вакцины AstraZeneca (Covishield) и сегодня в области должны начать вакцинацию.
Об этом Скичко сообщил Facebook, передает RegioNews.
В этот момент получаем 16200 доз вакцины Oxford/AstraZeneca. Она разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca ... К I этапу мы готовы на все 100% - за это время более 7 тыс. медиков получат защиту от ковиду”, - сообщил Александр Скичко.
По его словам, первым вакцинируют врача-мужчину. Как известно, в Житомирской больнице планируют начать вакцинацию тоже с врача-мужчины.
Как сообщалось, вчера в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.
Также в Минздраве говорят, что всего 38% врачей в Украине хотят вакцинироваться от COVID-19. Вакцинация начнется уже 24 февраля.