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24 февраля 2021, 12:21 66

Черкасчина - первая область в Украине, которая уже получила вакцину - Скичко

24 февраля 2021, 12:21 66
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Старт вакцинации запланировали на 13:00
Старт вакцинации запланировали на 13:00
Фото: Facebook
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Глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко заявил, что уже доставили 16,200 доз вакцины AstraZeneca (Covishield) и сегодня в области должны начать вакцинацию.

Об этом Скичко сообщил Facebook, передает RegioNews.

В этот момент получаем 16200 доз вакцины Oxford/AstraZeneca. Она разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca ... К I этапу мы готовы на все 100% - за это время более 7 тыс. медиков получат защиту от ковиду”, - сообщил Александр Скичко.

По его словам, первым вакцинируют врача-мужчину. Как известно, в Житомирской больнице планируют начать вакцинацию тоже с врача-мужчины.

Как сообщалось, вчера в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Также в Минздраве говорят, что всего 38% врачей в Украине хотят вакцинироваться от COVID-19. Вакцинация начнется уже 24 февраля.

коронавирус вакцина Черкасская область медики Александр Скичко

 
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