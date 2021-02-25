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25 февраля 2021, 11:14 413

В Киеве медики Александровской больницы отказываются вакцинироваться

25 февраля 2021, 11:14 413
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Из 24 сотрудников согласились сделать прививку только два человека
Из 24 сотрудников согласились сделать прививку только два человека
Фото: из открытых источников
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В Александровской больницы Киева врачи не хотят делать прививку индийской вакциной от коронавируса AstraZeneca (Covishield).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

Заведующего отделением Александровской клинической больницы Алексея Куценко первого вакцинировали.

Однако, из 24 сотрудников захотели вакцинироваться только два человека: сам Куценко и медсестра.

В такой ситуации врач видит свою недоработку, поскольку не провел разъяснительную работу. При этом Куценко называет новую вакцину хорошей и рассказал, что чувствует себя хорошо после вакцинации.

Напомним, 25 февраля в Киеве начался процесс вакцинации против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield)

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