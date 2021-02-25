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25 февраля 2021, 10:32 5

В Черновицкой области вакцинировали от коронавируса первого медика

25 февраля 2021, 10:32 5
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Вакцина прибыла в область сегодня утром, первой партии хватит для прививки 7550 буковинцев
Вакцина прибыла в область сегодня утром, первой партии хватит для прививки 7550 буковинцев
Фото Черновицкой ОГА
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Первые "индийские" вакцины прибыли в Черновцы. Первым вакцинированным от COVID-19 буковинцем стал детский врач-анестезиолог Александр Теслицкий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Первую партию "индийской" вакцины в Черновцах уже выгрузили из микроавтобуса и переместили в специальные холодовые камеры в областной детской клинической больнице.

По словам председателя ОГА Сергея Осачука, на Буковину поступило 15100 доз вакцины производства Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Этого хватит, чтобы защитить от вируса 7550 жителей нашего края, – сообщил чиновник.

Он отметил, что первыми на Буковине прививки получат около сотни медиков мобильных бригад.

Первым вакцинированным от COVID-19 буковинцем стал детский врач-анестезиолог Александр Теслицкий.

Как сообщалось, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Также в Минздраве говорят, что лишь 38% врачей в Украине хотят вакцинироваться от COVID-19. Вакцинация началась уже 24 февраля.

вакцина медики ОГА Черновицкая область вакцинация

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