09:14  24 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили 5850 новых случаев
19:44  24 февраля
Полтавская область получила 19300 доз вакцин от коронавируса
19:05  24 февраля
На Донбассе от начала суток – четыре нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2021, 21:28 4

В Житомирскую область доставили 17,3 тысячи доз COVID-вакцины

24 февраля 2021, 21:28 4
Читайте також українською мовою
Первыми получат вакцину врачи Житомирской городской больницы №2
Первыми получат вакцину врачи Житомирской городской больницы №2
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 24 февраля Житомирская область получила 17 300 доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca.

Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, передает RegioNews.

По его словам, область одной из первых в Украине начинает вакцинацию от коронавируса, и медицинские учреждения области полностью готовы к кампании по вакцинации.

Председатель ОГА отметил, что специализированное помещение, где будет храниться вакцина, оснащено необходимым холодильным оборудованием и отвечает требованиям безопасности.

Маршруты бригад по вакцинации расписаны таким образом, чтобы осуществить вакцинацию всех желающих представителей приоритетных групп на территории области (медработники, работающие с COVID-19, социальные работники и люди, находящиеся в специализированных учреждениях и военнослужащие, участвующие в АТО/ООС) и через месяц вернуться к первым вакцинированным для введения второй дозы вакцины", - рассказал Бунечко.

На первом этапе вакцинации в Житомирской области планируют вакцинировать более 3600 жителей. Вакцинация является добровольной и бесплатной, а препараты закуплены за государственные средства.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Также стало известно, что вакцину от COVID-19 24 февраля доставят почти во все регионы Украины.

Житомирская область вакцина коронавирус Виталий Бунечко ОГА

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область
24 февраля 2021, 20:31
Полтавская область получила 19300 доз вакцин от коронавируса
24 февраля 2021, 19:44
В Ивано-Франковске COVID-больницы на 106 процентов заполнены пациентами - Марцинкив
24 февраля 2021, 18:34
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики
Амбициозный Симчишин: мэру Хмельницкого становится тесно в рамках одного города
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram