В Житомирскую область доставили 17,3 тысячи доз COVID-вакцины

Первыми получат вакцину врачи Житомирской городской больницы №2

Первыми получат вакцину врачи Житомирской городской больницы №2

Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, передает RegioNews.

По его словам, область одной из первых в Украине начинает вакцинацию от коронавируса, и медицинские учреждения области полностью готовы к кампании по вакцинации.

Председатель ОГА отметил, что специализированное помещение, где будет храниться вакцина, оснащено необходимым холодильным оборудованием и отвечает требованиям безопасности.

Маршруты бригад по вакцинации расписаны таким образом, чтобы осуществить вакцинацию всех желающих представителей приоритетных групп на территории области (медработники, работающие с COVID-19, социальные работники и люди, находящиеся в специализированных учреждениях и военнослужащие, участвующие в АТО/ООС) и через месяц вернуться к первым вакцинированным для введения второй дозы вакцины", - рассказал Бунечко.

На первом этапе вакцинации в Житомирской области планируют вакцинировать более 3600 жителей. Вакцинация является добровольной и бесплатной, а препараты закуплены за государственные средства.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Также стало известно, что вакцину от COVID-19 24 февраля доставят почти во все регионы Украины.