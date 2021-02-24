На Киевщине первой провакцинировали женщину, на Черниговщине - мужчину
В Черниговской области первым от COVID-19 вакцинировался заведующий общесоматического отделения областной больницы Игорь Кузин, в Киевской области - и.о заведующего инфекционного отделения для взрослых Броварской многопрофильной больницы Татьяна Шульженко.
.Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН и PavlovskyNews.
В Черниговской области первым от COVID-19 вакцинировался заведующий общесоматического отделения областной больницы Игорь Кузин.
На вопрос, было ли страшно вакцинироваться, Кузин ответил отрицательно.
Нет. Страшно болеть, страшно видеть, как пациенты и близкие болеют, и, к сожалению, умирают, вот это страшно. К сожалению, или к счастью человечество не придумало ничего лучшего, чем вакцинация, поэтому думаю, что только благодаря вакцинации мы достигнем результата и победы над этой болезнью, - сказал Кузин.
Первым провакцинованими медиком в Киевской области стала и.о заведующего инфекционного отделения для взрослых Броварской многопрофильной больницы Татьяна Шульженко.
Она заявила, что чувствует себя хорошо и уточнила, что в их больнице от вакцинации отказались медики с антителами, которые переболели Covid-19. Они отложили эту процедуру на потом.
По словам Шульженко, никакой специальной подготовки к вакцинации не было. Она пришла с рабочего места, привилась и сейчас продолжит работу с пациентами.
На вопрос, подписывала врач любые документы о неразглашении возможного плохого самочувствия, Татьяна ответила отрицательно.
Как сообщалось, сегодня Скичко отметил, что Черкащина - первая область в Украине, которая уже получила вакцину.