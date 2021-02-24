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24 февраля 2021, 16:26 7

На Киевщине первой провакцинировали женщину, на Черниговщине - мужчину

24 февраля 2021, 16:26 7
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Оба заведуют отделениями в больницах
Оба заведуют отделениями в больницах
Фото УНН
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В Черниговской области первым от COVID-19 вакцинировался заведующий общесоматического отделения областной больницы Игорь Кузин, в Киевской области - и.о заведующего инфекционного отделения для взрослых Броварской многопрофильной больницы Татьяна Шульженко.

.Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН и PavlovskyNews.

В Черниговской области первым от COVID-19 вакцинировался заведующий общесоматического отделения областной больницы Игорь Кузин.

На вопрос, было ли страшно вакцинироваться, Кузин ответил отрицательно.

Нет. Страшно болеть, страшно видеть, как пациенты и близкие болеют, и, к сожалению, умирают, вот это страшно. К сожалению, или к счастью человечество не придумало ничего лучшего, чем вакцинация, поэтому думаю, что только благодаря вакцинации мы достигнем результата и победы над этой болезнью, - сказал Кузин.

Первым провакцинованими медиком в Киевской области стала и.о заведующего инфекционного отделения для взрослых Броварской многопрофильной больницы Татьяна Шульженко.

Она заявила, что чувствует себя хорошо и уточнила, что в их больнице от вакцинации отказались медики с антителами, которые переболели Covid-19. Они отложили эту процедуру на потом.

По словам Шульженко, никакой специальной подготовки к вакцинации не было. Она пришла с рабочего места, привилась и сейчас продолжит работу с пациентами.

На вопрос, подписывала врач любые документы о неразглашении возможного плохого самочувствия, Татьяна ответила отрицательно.

Как сообщалось, сегодня Скичко отметил, что Черкащина - первая область в Украине, которая уже получила вакцину.

Впоследствии стало известно, что в Черкассах уже сделали первые прививки от коронавируса. Вакцину CoviShield уже укололи десяти медикам.

Также в Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса.

И в Житомирской области сегодня начнется вакцинация от COVID-19. Первым уколят врача-мужчину.

вакцина медики врачи Черниговская область Киевская область

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