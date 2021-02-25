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25 февраля 2021, 10:59 161

Харьковская область получила первую партию вакцины от коронавируса для медиков

25 февраля 2021, 10:59 161
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Регион получил 30 400 доз препарата, первыми прививки будут делать медикам
Регион получил 30 400 доз препарата, первыми прививки будут делать медикам
Фото из открытых источников
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В среду, 24 февраля, в Харьковскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса "Ковишилд". Регион получил 30 400 доз препарата, первыми прививки будут делать медикам. 

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации, пишет RegioNews.

Вакцина прибыла в Харьковскую область вечером 24 февраля.

"Вакцину доставили на областной аптечный склад", - сообщили в Харьковской ОГА.

В областной госадминистрации сообщили, что в Харьковской области вакцинация начнется уже в четверг, 25 февраля, спустя два дня с момента прибытия препарата в Украину.

Напомним, за первый день вакцинации от COVID-19 в Украине сделали 159 прививок.

коронавирус Украина вакцина Харьков вакцинация

 
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