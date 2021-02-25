Харьковская область получила первую партию вакцины от коронавируса для медиков
Регион получил 30 400 доз препарата, первыми прививки будут делать медикам
Регион получил 30 400 доз препарата, первыми прививки будут делать медикам
В среду, 24 февраля, в Харьковскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса "Ковишилд". Регион получил 30 400 доз препарата, первыми прививки будут делать медикам.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации, пишет RegioNews.
Вакцина прибыла в Харьковскую область вечером 24 февраля.
"Вакцину доставили на областной аптечный склад", - сообщили в Харьковской ОГА.
В областной госадминистрации сообщили, что в Харьковской области вакцинация начнется уже в четверг, 25 февраля, спустя два дня с момента прибытия препарата в Украину.
Напомним, за первый день вакцинации от COVID-19 в Украине сделали 159 прививок.
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