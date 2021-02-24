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24 февраля 2021, 15:46 49

В Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса

24 февраля 2021, 15:46 49
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В область доставили первую партию вакцины AstraZeneca
В область доставили первую партию вакцины AstraZeneca
Рixabay
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В Винницкой области началась вакцинация от коронавируса. В область доставили первую партию вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщил председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов в Facebook, пишет RegioNews.

Он рассказал, что первый укол препаратом был сделан врачу Людмиле Бойко в 14:38, которая входит в состав мобильной медицинской бригады. Она же будет вакцинировать остальных.

В прививочном кабинете Винницкого регионального гепатологического центра сегодня привили уже 14 медиков.

В Винницкую область доставили 17,8 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

#вакцинація_вінниччина 14:38. Время первой вакцинации на Винниччине Знакомьтесь, первая вакцинирована винничанка - врач...

Posted by Сергей Борзов - председатель Винницкой ОГА on Wednesday, February 24, 2021

Напомним, в Черкассах уже сделали первые прививки от коронавируса.

коронавирус Украина вакцина Винница область

 
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