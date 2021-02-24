В Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса
В область доставили первую партию вакцины AstraZeneca
В область доставили первую партию вакцины AstraZeneca
В Винницкой области началась вакцинация от коронавируса. В область доставили первую партию вакцины AstraZeneca.
Об этом сообщил председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов в Facebook, пишет RegioNews.
Он рассказал, что первый укол препаратом был сделан врачу Людмиле Бойко в 14:38, которая входит в состав мобильной медицинской бригады. Она же будет вакцинировать остальных.
В прививочном кабинете Винницкого регионального гепатологического центра сегодня привили уже 14 медиков.
В Винницкую область доставили 17,8 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
#вакцинація_вінниччина 14:38. Время первой вакцинации на Винниччине Знакомьтесь, первая вакцинирована винничанка - врач...Posted by Сергей Борзов - председатель Винницкой ОГА on Wednesday, February 24, 2021
Напомним, в Черкассах уже сделали первые прививки от коронавируса.
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