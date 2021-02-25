На Полтавщине сделали первые прививки против COVID-19
В четверг, 25 февраля, на Полтавщине сделали первую прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Первым, кто получил вакцину, стал врач-инфекционист Полтавской областной клинической инфекционной больницы.
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.
Вакцинация на Полтавщине началась. Роман Пономаренко – врач-инфекционист из Полтавской областной клинической инфекционной больницы. Он первый в области получил прививку от коронавируса. Чувствует себя хорошо", - отметил глава ОГА Олег Синегубов.
Также вакцину получил врач-инфекционист, который работает в ковидном отделении Полтавской областной клинической инфекционной больницы, Павел Капустян.
По словам директора Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктора Лысака, в течение 25 февраля планируют вакцинировать 70-100 врачей Полтавской областной клинической инфекционной больницы.
Напомним, 24 февраля Полтавская область получила первую партию из 19 300 доз вакцины Oxford/AstraZeneca Covishield.