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25 февраля 2021, 10:12 8

На Полтавщине сделали первые прививки против COVID-19

25 февраля 2021, 10:12 8
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В течение суток планируют вакцинировать первых 70-100 врачей
В течение суток планируют вакцинировать первых 70-100 врачей
Фото: Facebook
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В четверг, 25 февраля, на Полтавщине сделали первую прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Первым, кто получил вакцину, стал врач-инфекционист Полтавской областной клинической инфекционной больницы.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Вакцинация на Полтавщине началась. Роман Пономаренко – врач-инфекционист из Полтавской областной клинической инфекционной больницы. Он первый в области получил прививку от коронавируса. Чувствует себя хорошо", - отметил глава ОГА Олег Синегубов.

Также вакцину получил врач-инфекционист, который работает в ковидном отделении Полтавской областной клинической инфекционной больницы, Павел Капустян.

По словам директора Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктора Лысака, в течение 25 февраля планируют вакцинировать 70-100 врачей Полтавской областной клинической инфекционной больницы.

Напомним, 24 февраля Полтавская область получила первую партию из 19 300 доз вакцины Oxford/AstraZeneca Covishield.

коронавирус вакцина Олег Синегубов Полтавская область медики

 
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