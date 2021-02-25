За первый день вакцинации от COVID-19 в Украине сделали 159 прививок
Вакцинацию вчера начали в пяти областях
Вакцинацию вчера начали в пяти областях
По данным Министерства здравоохранения, вчера за первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок в пяти областях.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".
Из 159 прививок от COVID-19, сделанных в Украине за первый день вакцинации, сделано частности:
в Черкасской области – 80 прививок,
в Житомирской области – 40 прививок,
в Киевской области – 19 прививок,
в Винницкой области – 10 прививок,
в Черниговской области – 10 прививок.
Как сообщалось, Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину - Скичко.
В тот же день в Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса.
На Киевщине первой провакцинировали женщину, на Черниговщине - мужчину. Оба заведуют отделениями в больницах.
Также вчера в Житомирскую область доставили 17,3 тысячи доз COVID-вакцины. Первыми получили вакцину врачи Житомирской городской больницы №2.
В Черновицкой области вакцинировали от коронавируса первого медикаВсе новости »
25 февраля 2021, 10:32В Киеве начинается вакцинация против COVID-19: что известно
25 февраля 2021, 10:20В Украине за сутки более восьми тысяч новых больных COVID-19
25 февраля 2021, 09:01
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики