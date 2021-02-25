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25 февраля 2021, 10:58 9

За первый день вакцинации от COVID-19 в Украине сделали 159 прививок

25 февраля 2021, 10:58 9
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Вакцинацию вчера начали в пяти областях
Вакцинацию вчера начали в пяти областях
Фото УНН
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По данным Министерства здравоохранения, вчера за первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок в пяти областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".

Из 159 прививок от COVID-19, сделанных в Украине за первый день вакцинации, сделано частности:

в Черкасской области – 80 прививок,

в Житомирской области – 40 прививок,

в Киевской области – 19 прививок,

в Винницкой области – 10 прививок,

в Черниговской области – 10 прививок.

Как сообщалось, Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину - Скичко.

В тот же день в Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса.

На Киевщине первой провакцинировали женщину, на Черниговщине - мужчину. Оба заведуют отделениями в больницах.

Также вчера в Житомирскую область доставили 17,3 тысячи доз COVID-вакцины. Первыми получили вакцину врачи Житомирской городской больницы №2.

Минздрав Винницкая область Черкасская область Черниговская область регионы Житомирская область Киевская область вакцинация

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