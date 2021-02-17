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17 февраля 2021, 12:02 1168

В Киеве грузовой поезд смял автомобиль: есть жертва

17 февраля 2021, 12:02 1168
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Пассажир автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия
Пассажир автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия
Фото: Нацполиция
Читайте також
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В Киеве на железнодорожном переезде "Лесной" на улице Бориспольской автомобиль ВАЗ попал под грузовой поезд. Водитель пренебрег предупредительными сигналами о приближении поезда, из-за чего в результате столкновения погиб пассажир автомобиля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

"Автомобиль "ВАЗ-2101", под управлением 32-летнего водителя, двигаясь по проезжей части, начал движение через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и включенную звуковую сирену, где произошло столкновение с товарным поездом. В результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Водителя легковушки задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее на Киевщине автомобиль врезался в маршрутку с людьми, есть пострадавшие.

поезд смерть полиция правила жертва

 
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