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17 февраля 2021, 17:15 969

В центре Киева усилили охрану и могут ограничить движение транспорта

17 февраля 2021, 17:15 969
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За правопорядком в центре столицы в усиленном режиме будут следить работники полиции и Нацгвардии
За правопорядком в центре столицы в усиленном режиме будут следить работники полиции и Нацгвардии
Фото: Нацполиция
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В Киеве правоохранители усиливают меры безопасности для обеспечения порядка и недопущения провокаций во время проведения мероприятий, посвященных годовщине трагических событий Революции Достоинства.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, местные власти уже получили несколько сообщений о проведении мероприятий в центральной части Киева.

Для обеспечения порядка на всех локациях проведения мероприятий будут патрулировать усиленные наряды правоохранителей. К обеспечению правопорядка мы привлекли представителей всех структурных подразделений, в том числе кинологов, взрывотехников и полицейских диалога", - говорится в сообщении.

Для недопущения правонарушений, полицейские будут проводить превентивные меры, в частности выборочные проверки вещей и документов у граждан.

Также полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Одновременно информируем, что в связи с проведением мероприятий отдельными центральными улицами может быть ограничено дорожное движение. Поэтому просим водителей заранее планировать маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - добавили в Нацполиции.

Напомним, предприниматели готовы на дни памяти Героев Небесной сотни свернуть протесты на Майдане.

Нацгвардия Киев полиция Майдан Революция Достоинства

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