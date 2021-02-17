В центре Киева усилили охрану и могут ограничить движение транспорта

За правопорядком в центре столицы в усиленном режиме будут следить работники полиции и Нацгвардии

За правопорядком в центре столицы в усиленном режиме будут следить работники полиции и Нацгвардии

Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители усиливают меры безопасности для обеспечения порядка и недопущения провокаций во время проведения мероприятий, посвященных годовщине трагических событий Революции Достоинства.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, местные власти уже получили несколько сообщений о проведении мероприятий в центральной части Киева.

Для обеспечения порядка на всех локациях проведения мероприятий будут патрулировать усиленные наряды правоохранителей. К обеспечению правопорядка мы привлекли представителей всех структурных подразделений, в том числе кинологов, взрывотехников и полицейских диалога", - говорится в сообщении.

Для недопущения правонарушений, полицейские будут проводить превентивные меры, в частности выборочные проверки вещей и документов у граждан.

Также полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Одновременно информируем, что в связи с проведением мероприятий отдельными центральными улицами может быть ограничено дорожное движение. Поэтому просим водителей заранее планировать маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - добавили в Нацполиции.

Напомним, предприниматели готовы на дни памяти Героев Небесной сотни свернуть протесты на Майдане.