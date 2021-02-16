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16 февраля 2021, 13:32 804

На Буковине в заносах застрял школьный автобус с детьми - ГСЧС

16 февраля 2021, 13:32 804
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Спасатели также оказывали помощь водителю легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса
Спасатели также оказывали помощь водителю легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса
Фото: ГСЧС
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Близ села Черешенка Вижницкого района в заносах застрял школьный автобус, в котором находился водитель и 10 учеников, которые как раз ехали на учебу в город Вижница.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Чтобы вызволить детей на заснеженной дороге на место происшествия выехал дежурный караул 4 государственной пожарно-спасательной части города Вижница. Спасатели отбуксировали школьный автобус с полевой дороги на проезжую часть автодороги, после чего водитель продолжил движение самостоятельно", - говорится в сообщении.

Также в селе Багна Вижницкого района спасатели отбуксировали микроавтобус, который в результате снежных заносов не смог самостоятельно продолжить движение по трассе.

Кроме автобуса, спасатели оказывали помощь водителю легкового автомобиля, который застрял на дороге. Оба транспортных средства спасатели отбуксировали с помощью спецавтомобиля на безопасный участок дороги.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды до сих пор ограничено движение грузовиков на дорогах.

школа снег спасатели ГСЧС дети

 
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