На Буковине в заносах застрял школьный автобус с детьми - ГСЧС
Близ села Черешенка Вижницкого района в заносах застрял школьный автобус, в котором находился водитель и 10 учеников, которые как раз ехали на учебу в город Вижница.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
Чтобы вызволить детей на заснеженной дороге на место происшествия выехал дежурный караул 4 государственной пожарно-спасательной части города Вижница. Спасатели отбуксировали школьный автобус с полевой дороги на проезжую часть автодороги, после чего водитель продолжил движение самостоятельно", - говорится в сообщении.
Также в селе Багна Вижницкого района спасатели отбуксировали микроавтобус, который в результате снежных заносов не смог самостоятельно продолжить движение по трассе.
Кроме автобуса, спасатели оказывали помощь водителю легкового автомобиля, который застрял на дороге. Оба транспортных средства спасатели отбуксировали с помощью спецавтомобиля на безопасный участок дороги.
Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды до сих пор ограничено движение грузовиков на дорогах.