Полицейские задержали киевлянина, причастного к поджогу авто экс-главы Коцюбинского

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

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Полицейские Киевщины установили злоумышленника, причастного к организации и осуществлению поджога авто бывшего поселкового главы Коцюбинского, и сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

Злоумышленником оказался 35-летний киевлянин, который ранее имел проблемы с законом. Во время проведения санкционированных обысков, полицейские изъяли ряд вещественных доказательств и направили их для проведения экспертиз", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители собрали достаточно доказательств и по процессуальным руководством местной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику. Ему грозит заключение на срок от трех до десяти лет.

Напомним, бывшей поселковой главе Коцюбинского, что в Киевской области, Ольге Матюшиной в ночь на 27 января сожгли автомобиль.