В Киеве двум врачам грозит 10 лет тюрьмы за продажу документов об инвалидности

Следователи уже сообщили женщинам о подозрении

Следователи уже сообщили женщинам о подозрении

Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители задержали главу медико-социальной экспертной комиссии и ее сообщницу за вымогательство взятки. Злоумышленницы заставляли пациента уплатить три тысячи долларов за принятие положительного решения комиссией о присвоении ему группы инвалидности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию Украины.

Установлено, что врач Центра первичной медико-санитарной помощи сообщила пациенту, что за предоставление необходимого вывода и описания болезни ему необходимо передать деньги частями в кратчайшие сроки.

Первый платеж в размере 30 тысяч гривен мужчина передал врачу сразу. Кроме того, еще 10 тысяч гривен потерпевший передал посреднице, которая отдала ему медицинское заключение по подтверждению 2-й группы инвалидности", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновницу и ее сообщницу, как только та принесла деньги в кабинет.

Следователи Оболонского управления полиции сообщили обеим фигуранткам о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Запорожье руководство горсовета присвоило 400 тысяч на ремонте домов.