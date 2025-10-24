Фото из открытых источников

Во временно оккупированном Бердянске россияне массово сносят торговые точки, принадлежащие местным предпринимателям. При этом они предупреждают, что будут "наводить порядки"

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По данным Бердянской городской военной администрации, россияне дали приказы демонтировать в городе каждый объект, установленный без согласования с так называемой "администрацией". Известно по меньшей мере о десяти торговых точках, которые были снесены. В частности, на улице Маяковского.

Оккупанты говорят местным жителям, что будут продолжать "наводить порядки". На самом деле, россияне устанавливают тотальный контроль над бизнесом на оккупированных территориях. Ведь, заставляя согласовывать установление объектов торговли, россияне теперь могут собирать информацию о владельцах бизнеса и влиять на экономические процессы.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне ужесточили проверки и обыски. В частности, давят на местных жителей за донаты ВСУ или критические сообщения в соцсетях.