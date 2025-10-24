14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 21:40

На оккупированном Запорожье россияне уничтожают малый бизнес: что происходит

24 октября 2025, 21:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во временно оккупированном Бердянске россияне массово сносят торговые точки, принадлежащие местным предпринимателям. При этом они предупреждают, что будут "наводить порядки"

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По данным Бердянской городской военной администрации, россияне дали приказы демонтировать в городе каждый объект, установленный без согласования с так называемой "администрацией". Известно по меньшей мере о десяти торговых точках, которые были снесены. В частности, на улице Маяковского.

Оккупанты говорят местным жителям, что будут продолжать "наводить порядки". На самом деле, россияне устанавливают тотальный контроль над бизнесом на оккупированных территориях. Ведь, заставляя согласовывать установление объектов торговли, россияне теперь могут собирать информацию о владельцах бизнеса и влиять на экономические процессы.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне ужесточили проверки и обыски. В частности, давят на местных жителей за донаты ВСУ или критические сообщения в соцсетях.

оккупация оккупанты Запорожская область
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
