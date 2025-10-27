07:19  27 жовтня
27 жовтня 2025, 08:58

В окупованому Криму заарештували українського біолога: в чому його звинувачують

27 жовтня 2025, 08:58
Фото: NANC
У тимчасово окупованому Криму російська влада заарештувала 70-річного українського біолога Леоніда Пшенічнова, звинувативши його у "державній зраді"

Про це повідомляє The Guardian, передає RegioNews.

Зазначається, що причиною таких обвинувачень стало припущення про його підтримку обмежень на вилов антарктичного криля

Леонід Пшенічнов – досвідчений науковець, який спеціалізується на дослідженнях Антарктиди та захисті природи, включаючи питання збереження морських охоронних зон. На момент арешту він готувався до участі в конференції Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR) в Австралії.

Російська сторона заявляє, що Пшенічнов, нібито, використав свої дослідження для підриву вилову криля російськими підприємствами, лобіюючи український проєкт обмежень, які, за словами окупантів, "завдають шкоди економічним інтересам РФ".

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко назвав арешт шокуючим і звернувся до світової спільноти з закликом засудити дії Москви.

Австралія та Велика Британія також висловили серйозне занепокоєння ситуацією та зажадали негайного звільнення науковця. Ті, хто співпрацювали з ним, відзначають його як видатного дослідника та порядну людину.

Довідка: CCAMLR – міжнародна організація з 27 членів, що займається питаннями захисту морських живих ресурсів Антарктики.

Одним із ключових пунктів її обговорень є створення морської заповідної зони навколо Антарктичного півострова для збереження криля – важливого елементу екосистеми Південного океану.

Ініціативи зі створення таких зон уже неодноразово блокувалися Китаєм і Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни посилили перевірки та обшуки. Зокрема, тиснуть на місцевих жителів за донати ЗСУ або критичні дописи в соцмережах.

