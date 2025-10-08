08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08:44  08 жовтня
У Києві малолітні діти підпалили під'їзд багатоповерхівки
08:28  08 жовтня
На Київщині помер чоловік, який приїхав проходити військово-лікарську комісію
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 07:39

У Криму окупанти перевіряють телефони школярів: шукають VPN і українську мову

08 жовтня 2025, 07:39
Читайте также на русском языке
Фото: ЦПК
Читайте также
на русском языке

У школах тимчасово окупованого Криму представники російської влади та військові перевіряють телефони учнів, шукаючи "небажані" додатки та українську мову в налаштуваннях

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Якщо в телефоні дитини виявляють українську розкладку або контент українською, школяра та його батьків можуть викликати "на розмову" чи піддати додатковим перевіркам.

Такі "рейди" є черговим інструментом тотального контролю та ідеологічного тиску. За словами активістів, окупанти намагаються викорінити будь-які прояви української ідентичності, виправдовуючи це "турботою про безпеку". Насправді ж це частина системної кампанії залякування дітей і нав’язування лояльності до російського режиму.

Подібні дії є елементом політики русифікації та знищення української культури на тимчасово окупованих територіях.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада переслідує батьків, чиї діти продовжують навчання в українських онлайн-школах, погрожуючи штрафами та навіть позбавленням батьківських прав.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни "промивають мізки" дітям у дитячих садочках. Замість зарядки та традиційних занять вони проводять пропагандистські уроки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Крим школи діти українська мова гаджети перевірка
Іноземний легіон РФ: кого Кремль кидає у війну проти України
08 жовтня 2025, 07:16
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08 жовтня 2025, 11:12
На Кіровоградщині з річки Інгулець дістали тіло чоловіка
08 жовтня 2025, 10:49
Популізм проти ринку: чому українці ризикують замерзнути цієї зими
08 жовтня 2025, 10:45
Ядерна загроза на Запорізькій АЕС: Росія переходить до другої фази провокацій
08 жовтня 2025, 10:29
Закупівля "із націнкою": на Закарпатті судитимуть правоохоронця за переплату майже мільйона гривень за обладнання
08 жовтня 2025, 10:13
На 92-му році життя помер перший воротар львівських "Карпат"
08 жовтня 2025, 09:58
На Харківщині під час польових робіт трактор наїхав на вибухівку
08 жовтня 2025, 09:50
Росіяни атакували Корабельний район Херсона: є загиблі та поранена
08 жовтня 2025, 09:43
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: в поліції розповіли подробиці
08 жовтня 2025, 09:39
На Сумщині ворожий дрон влучив у будинок: постраждала родина, 4-річна дівчинка – у важкому стані
08 жовтня 2025, 09:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »