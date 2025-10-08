У Криму окупанти перевіряють телефони школярів: шукають VPN і українську мову

Фото: ЦПК

У школах тимчасово окупованого Криму представники російської влади та військові перевіряють телефони учнів, шукаючи "небажані" додатки та українську мову в налаштуваннях

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Якщо в телефоні дитини виявляють українську розкладку або контент українською, школяра та його батьків можуть викликати "на розмову" чи піддати додатковим перевіркам.

Такі "рейди" є черговим інструментом тотального контролю та ідеологічного тиску. За словами активістів, окупанти намагаються викорінити будь-які прояви української ідентичності, виправдовуючи це "турботою про безпеку". Насправді ж це частина системної кампанії залякування дітей і нав’язування лояльності до російського режиму.

Подібні дії є елементом політики русифікації та знищення української культури на тимчасово окупованих територіях.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада переслідує батьків, чиї діти продовжують навчання в українських онлайн-школах, погрожуючи штрафами та навіть позбавленням батьківських прав.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни "промивають мізки" дітям у дитячих садочках. Замість зарядки та традиційних занять вони проводять пропагандистські уроки.