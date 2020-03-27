В Крыму новые случаи коронавируса: общее количество инфицированных выросло до 14
Об этом заявил в Facebook так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, передает RegioNews.
Заболевшие жители Крыма вернулись из ОАЭ. Из них шесть человек – члены двух разных семей, которые путешествовали на одном и том же круизном лайнере "Белиссимо" в ОАЭ.
Один человек также посещал ОАЭ, но путешествовал на круизном лайнере по другому маршруту.
Диагноз подтвержден по результатам лабораторных исследований, все госпитализированы в инфекционные отделения медицинских организаций и находятся в отдельных боксах.
На текущий период состояние всех заболевших удовлетворительное, течение заболевания бессимптомное.
Отметим, что в больницах оккупированного Россией Крыма с диагнозом "пневмония" находятся более одной тысячи человек.
Ранее сообщалось, что заключенные в тюрьмах Крыма и Донбасса боятся распространения коронавируса и требуют принять меры.
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