В Крыму новые случаи коронавируса: общее количество инфицированных выросло до 14

На оккупированном полуострове подтвердили еще семь случаев заражения коронавирусом, в общем число зараженных составляет 14

Фото: unsplash

На оккупированном полуострове подтвердили еще семь случаев заражения коронавирусом, в общем число зараженных составляет 14

Об этом заявил в Facebook так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, передает RegioNews.

Заболевшие жители Крыма вернулись из ОАЭ. Из них шесть человек – члены двух разных семей, которые путешествовали на одном и том же круизном лайнере "Белиссимо" в ОАЭ.

Один человек также посещал ОАЭ, но путешествовал на круизном лайнере по другому маршруту.

Диагноз подтвержден по результатам лабораторных исследований, все госпитализированы в инфекционные отделения медицинских организаций и находятся в отдельных боксах.

На текущий период состояние всех заболевших удовлетворительное, течение заболевания бессимптомное.

Отметим, что в больницах оккупированного Россией Крыма с диагнозом "пневмония" находятся более одной тысячи человек.

Ранее сообщалось, что заключенные в тюрьмах Крыма и Донбасса боятся распространения коронавируса и требуют принять меры.

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