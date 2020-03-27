12:05  27 марта
Коронавирус в Украине: больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – Минздрав
11:15  27 марта
Четвертая украинка умерла из-за коронавируса за рубежом - МИД
11:37  27 марта
В Минздраве рассказали, кто будет приезжать по анализы к больным с подозрением на COVID-19
UA | RU
UA | RU
27 марта 2020, 11:37 8

В Крыму новые случаи коронавируса: общее количество инфицированных выросло до 14

Читайте також
українською мовою
27 марта 2020, 11:37 8
Читайте також українською мовою
На оккупированном полуострове подтвердили еще семь случаев заражения коронавирусом, в общем число зараженных составляет 14
Фото: unsplash
На оккупированном полуострове подтвердили еще семь случаев заражения коронавирусом, в общем число зараженных составляет 14

Об этом заявил в Facebook так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, передает RegioNews.

Заболевшие жители Крыма вернулись из ОАЭ. Из них шесть человек – члены двух разных семей, которые путешествовали на одном и том же круизном лайнере "Белиссимо" в ОАЭ.

Один человек также посещал ОАЭ, но путешествовал на круизном лайнере по другому маршруту.

Диагноз подтвержден по результатам лабораторных исследований, все госпитализированы в инфекционные отделения медицинских организаций и находятся в отдельных боксах.

На текущий период состояние всех заболевших удовлетворительное, течение заболевания бессимптомное.

Отметим, что в больницах оккупированного Россией Крыма с диагнозом "пневмония" находятся более одной тысячи человек.

Ранее сообщалось, что заключенные в тюрьмах Крыма и Донбасса боятся распространения коронавируса и требуют принять меры.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)


коронавирус карантин Крым Аксенов
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 11:50
В Ирпене в разгар пандемии коронавируса затеяли ремонт в инфекционном отделении больницы
27 марта 2020, 11:20
Четвертая украинка умерла из-за коронавируса за рубежом - МИД
27 марта 2020, 11:15
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 11:50
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
СМИ рассказали, как нардепа Елену Шуляк использовала "строительная мафия"
20 марта 2020, 18:38
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Все блоги »
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Все публикации »
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »