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27 березня 2020, 11:37 9

У Криму нові випадки коронавіруса: загальна кількість інфікованих зросла до 14

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27 березня 2020, 11:37 9
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На окупованому півострові підтвердили ще сім випадків зараження коронавірусом, загалом кількість хворих становить 14
Фото: unsplash
На окупованому півострові підтвердили ще сім випадків зараження коронавірусом, загалом кількість хворих становить 14

Про це заявив у Facebook так званий голова Криму Сергій Аксьонов, передає RegioNews.

Хворі жителі Криму повернулися з ОАЕ. З них шість осіб – члени двох різних сімей, які подорожували на одному і тому ж круїзному лайнері "Беліссімо" в ОАЕ.

Один чоловік також відвідував ОАЕ, але подорожував на круїзному лайнері по іншому маршруту.

Діагноз підтверджений за результатами лабораторних досліджень, всі госпіталізовані в інфекційні відділення медичних організацій і знаходяться в окремих боксах.

Наразі стан усіх хворих задовільний та безсимптомний.

Відзначимо, що в лікарнях окупованого Росією Криму з діагнозом "пневмонія" перебувають більше однієї тисячі людей.

Раніше повідомлялося, що ув'язнені в тюрмах Криму і Донбасу бояться поширення коронавіруса і вимагають вжити заходів.

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