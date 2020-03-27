У Криму нові випадки коронавіруса: загальна кількість інфікованих зросла до 14
Про це заявив у Facebook так званий голова Криму Сергій Аксьонов, передає RegioNews.
Хворі жителі Криму повернулися з ОАЕ. З них шість осіб – члени двох різних сімей, які подорожували на одному і тому ж круїзному лайнері "Беліссімо" в ОАЕ.
Один чоловік також відвідував ОАЕ, але подорожував на круїзному лайнері по іншому маршруту.
Діагноз підтверджений за результатами лабораторних досліджень, всі госпіталізовані в інфекційні відділення медичних організацій і знаходяться в окремих боксах.
Наразі стан усіх хворих задовільний та безсимптомний.
Відзначимо, що в лікарнях окупованого Росією Криму з діагнозом "пневмонія" перебувають більше однієї тисячі людей.
Раніше повідомлялося, що ув'язнені в тюрмах Криму і Донбасу бояться поширення коронавіруса і вимагають вжити заходів.
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