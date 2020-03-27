Оккупанты заявляют о более тысячи человек в больницах Крыма с пневмонией

В больницах оккупированного Россией Крыма с диагнозом "пневмония" находятся более одной тысячи человек

Фото: krymr.com

В больницах оккупированного Россией Крыма с диагнозом "пневмония" находятся более одной тысячи человек

Как передает RegioNews, ссылаясь на Крым.Реалии, об этом сообщил так называемый "министр здравоохранения Крыма" Игорь Чемоданов.

"У нас госпитализировано с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией – 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество", - сказал он.

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Напомним, по состоянию на 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.