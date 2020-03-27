В Ирпене в разгар пандемии коронавируса затеяли ремонт в инфекционном отделении больницы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на itvua.tv.
Из рассказа Карплюка следует, что ремонт здесь длится неделю и пока не заканчивается.
"Сегодня - седьмой день выполнения работ. Немного видео изнутри. Вы видите, что уже обшили гипсокартоном абсолютно все помещения. Более того, в большинстве комнат, блоков уже установлены новые двери. Ребята приступили к плиточных работ в коридоре, так же выполняются работы по облицовке плиткой в самых блоках. Каждый блок имеет отдельную входную группу, доступ из коридора и отдельный индивидуальный выход на улицу. Каждый блок оборудован туалетом и душем", - рассказал Карплюк.
Он также обратил внимание зрителей на медную металлическую трубку, которая простирается под потолком вдоль коридора. "Это будущий кислород, заходить в каждый блок, каждую палату", - пояснил председатель инвестсовета.
"Кто видел, что здесь было семь дней назад, тот понимает, какой объем работ выполнен на сегодняшний день", - подытожил Карплюк.
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