Председатель Инвестиционного совета Ирпеня Владимир Карплюк провел видеоэкскурсию внутри помещения инфекционного отделения Ирпенской центральной городской больницы, где происходит реконструкция. Больных коронавирусом это отделение не принимает

Фото: hadiachnews.com.ua

Председатель Инвестиционного совета Ирпеня Владимир Карплюк провел видеоэкскурсию внутри помещения инфекционного отделения Ирпенской центральной городской больницы, где происходит реконструкция. Больных коронавирусом это отделение не принимает

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на itvua.tv.

Из рассказа Карплюка следует, что ремонт здесь длится неделю и пока не заканчивается.

"Сегодня - седьмой день выполнения работ. Немного видео изнутри. Вы видите, что уже обшили гипсокартоном абсолютно все помещения. Более того, в большинстве комнат, блоков уже установлены новые двери. Ребята приступили к плиточных работ в коридоре, так же выполняются работы по облицовке плиткой в ​​самых блоках. Каждый блок имеет отдельную входную группу, доступ из коридора и отдельный индивидуальный выход на улицу. Каждый блок оборудован туалетом и душем", - рассказал Карплюк.

Он также обратил внимание зрителей на медную металлическую трубку, которая простирается под потолком вдоль коридора. "Это будущий кислород, заходить в каждый блок, каждую палату", - пояснил председатель инвестсовета.

"Кто видел, что здесь было семь дней назад, тот понимает, какой объем работ выполнен на сегодняшний день", - подытожил Карплюк.

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