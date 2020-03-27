Четвертая украинка умерла из-за коронавируса за рубежом - МИД
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на данные МИД Украины.
По его данным, все умершие - женщины. Страна пребывания последней погибшей не уточняются.
Еще 22 украинца, у которых подтверждено инфицирование коронавирусом, проходят лечение заграницей: 5 лечатся в Италии, по 4 - в Германии и Доминиканской Республике, по 2 - Польше и ОАЭ, по 1 - в Испании, Нигерии, Нидерландах, США и на Сейшельских островах.
Также 160 наших граждан находятся на карантине.
Підсумки дня:— Коронавірус у світі - оперативно від МЗС (@UA_MFA_Info) March 26, 2020
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Напомним, по состоянию на 23 марта за рубежом проходили лечение 18 украинцев, в которых подтверждено инфицирование коронавируса, 155 были на карантине.
19 марта в Италии от коронавируса умерла вторая гражданка Украины - жительница из Львовской области.
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